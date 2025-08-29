Explosión en NAO: un imputado no irá a juicio oral

El tribunal de Impugnación conformado por los jueces Mauricio Macagno, Andrés Repetto y Richard Trincheri aceptó que el gerente general de la destilería NAO, Rodrigo Arias acceda a la suspensión de juicio a prueba. Estaba acusado por el delito de estrago culposo.

La audiencia se hizo el miércoles, y el pedido lo había hecho el defensor particular de Arias, Juan Manuel Coto.

Los jueces explicaron que se aceptó este pedido porque en la oposición de la fiscalía a que se otorgue la probation -integrada por Gastón Liotard y Ana Mathieu- no se encontraba debidamente fundada.

De este modo, en otra audiencia se deberá definir las condiciones que deberá cumplir Arias para avanzar con el proceso.

También el tribunal declaró inadmisibles dos planteos de la defensa: el primero referido a la invalidez de la acusación de la fiscalía por imprecisión en la descripción de los hechos reprochados, y el segundo referido a una supuesta inconstitucionalidad de las normas legales aplicables al caso.

Ambos planteos fueron rechazados por considerarlos inadmisibles, en razón de que dichos cuestionamientos no pueden ser analizados en esta etapa del proceso, conforme lo dispone expresamente el Código Procesal Penal de la provincia.

En la instancia de continuar hacia el juicio oral quedan Guido Torti, jefe de planta; Silvio Saibene, jefe de mantenimiento; Gimena Brillo, licenciada en Seguridad e Higiene; Alfredo Eduardo Novaro, el auditor externo de NAO, y la técnica en Seguridad e Higiene, Natalia González. Todos por el delito de estrago doloso en calidad de autores.

En la explosión de la refinería, murieron los tres operarios Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara. El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2022 en la planta de New American Oil situada en Plaza Huincul.