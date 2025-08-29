Este es el pronóstico para el viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Para este viernes, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- anunció una jornada con cielo cubierto para el día y hacia la noche la aparición de lluvias débiles y dispersas.

La temperatura máxima estimada para hoy será de 14° y la mínima de 9° hacia la noche.

En cuanto al viento se anuncia del sector sudeste a 35 kilómetros con ráfagas de 55 kilómetros, a lo largo del día. Hacia la noche se mantendrá el mismo cuadrante y con velocidad constante de 31 y ráfagas de 38.

Para el sábado se indica una mínima de 2° y la máxima de 8°.