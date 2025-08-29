Cutral Co y Plaza Huincul ofrecerán préstamos a una tasa muy baja ¿quiénes accederán?

En la Cámara de Comercio de Cutral Co y Plaza Huincul se formalizó una nueva línea de créditos para emprendedores, comerciantes y jóvenes profesionales.

La oferta será con dinero del ENIM por el acuerdo al que llegaron los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza con la participación de la CCI.

Aunque la línea es muy atractiva, hay que tener en cuenta varios aspectos. Una es que se debe esperar a que se aprueben las ordenanzas, todavía no está en vigencia.

El otro aspecto a tener en cuenta es que para acceder al crédito hay que tener inscripción en ARCA e Ingresos Brutos, licencia comercial en caso de ser comercio, es decir, tener un emprendimiento en regla. Y no ser deudores de créditos anterior del ENIM.

Hechas esas aclaraciones, aquí están las buenas noticias:

El crédito tendría un tope máximo de 25 millones

Hasta 60 cuotas

Una tasa que rondaría el 15% anual, que no existe en ningún otra línea

En total se pondrán a disposición 3.000 millones de pesos para esta línea, que todavía no está en vigencia. Tiene que pasar primero por los dos concejos deliberantes.

Ramón Rioseco resaltó que esta es la tercera vez “que sacamos líneas como esta desde la pandemia, de acompañamiento, en este caso a los emprendedores y comerciantes en esta difícil situación a nivel nacional”.

En tanto que Larraza mencionó que esta línea “es una posibilidad que le podemos brindar a este sector, que nos mantiene en actividad, vivos y con muchos empleados”.

El director ejecutivo del ENIM, Osvaldo Gimenez aseguró que las condiciones del crédito definitivas estarán con las ordenanzas sancionadas. Pero adelantó que “el tope es de hasta 25 millones de pesos, con unas 60 cuotas máximo y una reducciòn de la tasa, que es lo más importante, en un 50%, tomando como referencia tasa de justicia del banco Nación que ya está subsidiada en un 35% y queda ubicada en una 25% subsidada, para esta línea quedaría alrededor del 13% aproximadamente, va cambiando mes a mes”.

“Los fondos del ENIM son para el pueblo, para nuevos emprendimientos y comerciantes y también para cooperativas y empresas, en este caso es una línea masiva”, dijo el intendente Rioseco.

Trabajo en conjunto

Tanto Larraza como Rioseco resaltaron el trabajo en conjunto, aún en vísperas de una elección que los tendrá en veredas diferentes.

“Trabajamos juntos porque no hay otra posibilidad si pensamos en el bien de las dos ciudades, trabajamos juntos en el agua, en el gas, en apoyo a las cooperativas, se trata de eso porque estamos comprometidos con la gente, ese el objetivo final”, dijo Larraza y agregó “por eso hicimos una planta reguladora de gas en el sur, por eso invertimos para que la planta en Buena Esperanza (EPAS) tenga una tercer bomba”.