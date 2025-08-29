Avanza rápidamente la construcción del supermercado Carrefour en Huincul

Desde esta semana, comenzó el montaje de la estructura metálica para la construcción del supermercado de la cadena francesa en Plaza Huincul.

El ritmo de trabajo es veloz y se espera que esté terminado para fines de noviembre o diciembre. En la zona hay todavía movimiento de suelo pero también montaje de lo que será el salón de ventas y el depósito.

Mientras se trabaja en parelelo para la incorporación de personal que tendrá en cuenta a las personas que estuvieron capacitándose en los últimos meses en la oferta de cursos del municipio y con el programa Neuquén Emplea.

Problemas con el agua

La obra avanza rápidamente pero también genera algunos inconvenientes. Es que se produjeron varias roturas de cañerías que pasan por el predio y abastecen de agua al sector.

La última ocurrió en la mañana de este viernes y generó que el propio intendente Claudio Larraza se acercara hasta el lugar para establecer un método de trabajo que no genere estos problemas.

El inconveniente fue subsanado pero si generó molestias entre los vecinos y una importante pérdida de agua.