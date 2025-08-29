Así están las cosas luego de las primeras 5 fechas del Torneo Oficial de Lifune

A continuación te dejamos como están las tablas en primera y en la general de la categoría A y B luego de las primeras 5 fechas.

En la A, Maronese lidera la tabla con 13 puntos, seguido por Independiente con 10 y Alianza con 9 puntos. Pacífico, San Patricio y Unión Vecinal tienen 7 puntos. Centenario y Patagonia tiene 6, Don Bosco, Rincón y San Lorenzo tiene 4 puntos y Petrolero cierra la tabla con 3 puntos.

En la general del también lidera Maronese con 25 puntos, segundo se encuentra Alianza con 23, Centenario con 19, Patagonia tiene 16 puntos, Independiente con 15, San Patricio 13, Pacífico 11 puntos, San Lorenzo 10, Rincón, Don Bosco y Unión Vecinal 8 y Petrolero 7 puntos.

En la B, lidera Río Grande con 15 puntos, Los Canales y Esperanza lo siguen con 12 puntos, Añelo tiene 10, Atlético Neuquén 9, Confluencia y Sapere 6 puntos, Unión de Zapala y El Porvenir tienen 5 puntos, Eucalipto tiene 3 puntos, Bicicross 2, Villa Iris 1 y Rivadavia 0.

En la General de la B, Los Canales lideran con 27 puntos, Río Grande lo sigue con 25 puntos, Esperanza tiene 21, Atlético Neuquén tiene 19, Añelo 17, Confluencia 15, El Porvenir tiene 12 puntos, Sapere 10, Eucalipto y Unión de Zapala 7, Bicicross con 5 y cierra la tabla Rivadavia con 3 puntos.