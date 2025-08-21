Qué dice el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Llega el jueves con un pronóstico de descenso brusco de temperatura hacia la noche.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que habrá inestabilidad, con la temperatura máxima de 14° Centígrados y la mínima de 4° bajo cero.

El viento se ubica del sector sudoeste a 39 kilómetros con ráfagas de 54 a lo largo del día. Para la noche, se espera un aumento y rotación: a 46 kilómetros con ráfagas de 57 del oeste.

El cielo estará mayormente despejado para la noche.

El viernes bajará un grado más la temperatura: 5° bajo cero de mínima hacia la noche y con posibles tormentas.