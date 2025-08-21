Estudiantes de la escuela 172 fueron al Concejo y propusieron más iluminación y un skatepark

La concejal Elida González y personal del Concejo recibieron en la casa legislativa a 16 alumnos del 7°B de la escuela Primaria N°172, en el marco del programa “Las Escuelas Visitan el Concejo”.
Se les propuso presentar proyectos relacionados con la ciudad, el barrio y la escuela. Y los chicos y chicas propusieron:
- La construcción de un nuevo skatepark porque el que está queda lejos y lo utilizan adolescentes que no dejan espacio para los niños y la concejal Gonzalez les comentó que están trabajando en un proyecto sobre este tema
- Pidieron también más iluminación en la avenida Perniseck
- Que se repare la vereda en los alrededores de la escuela, que se levantó con las raíces de los árboles
- Mantener limpio el playón cercano a la escuela, ya que les preocupa la cantidad de residuos que tiene
Desde el Concejo Deliberante agradecieron a las y los estudiantes de 7°B de la Escuela Primaria N°172 por su compromiso y aporte en su visita a nuestra casa legislativa.