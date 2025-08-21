Estudiantes de la escuela 172 fueron al Concejo y propusieron más iluminación y un skatepark

La concejal Elida González y personal del Concejo recibieron en la casa legislativa a 16 alumnos del 7°B de la escuela Primaria N°172, en el marco del programa “Las Escuelas Visitan el Concejo”.

Se les propuso presentar proyectos relacionados con la ciudad, el barrio y la escuela. Y los chicos y chicas propusieron:

La construcción de un nuevo skatepark porque el que está queda lejos y lo utilizan adolescentes que no dejan espacio para los niños y la concejal Gonzalez les comentó que están trabajando en un proyecto sobre este tema

Pidieron también más iluminación en la avenida Perniseck

Que se repare la vereda en los alrededores de la escuela, que se levantó con las raíces de los árboles

Mantener limpio el playón cercano a la escuela, ya que les preocupa la cantidad de residuos que tiene

Desde el Concejo Deliberante agradecieron a las y los estudiantes de 7°B de la Escuela Primaria N°172 por su compromiso y aporte en su visita a nuestra casa legislativa.