Se realizó el primer proyecto de Educación Física de la EPET N°1 de Cutral Co

Ayer, el gimnasio municipal de Cutral Co fue escenario del primer proyecto del área de Educación Física destinado a los alumnos de los primeros años de la EPET N°1. Durante la jornada, los estudiantes participaron de deportes alternativos, promoviendo la actividad física, el trabajo en equipo y la integración entre compañeros.

La iniciativa permitió a los jóvenes compartir un espacio recreativo y educativo, fortaleciendo los lazos entre ellos y fomentando hábitos saludables desde el inicio de su formación escolar. La actividad fue recibida con entusiasmo por los estudiantes y los docentes, quienes destacaron la importancia de generar espacios de encuentro y aprendizaje a través del deporte.