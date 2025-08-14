Plaza Huincul: Chocó y se dio a la fuga

Este jueves, cerca de las 14:20 horas, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Avenida Keidel y Chos Malal. Un Volkswagen Gol gris, conducido por un joven trabajador de un hipermercado que regresaba a su domicilio, fue impactado en su parte delantera por una camioneta Ford Ranger blanca.

Según testigos, tras la colisión el conductor de la camioneta se dio a la fuga, pero dejó caer la patente del vehículo en el lugar. Una mujer que presenció el hecho siguió al rodado para advertirle lo sucedido. Indicó que el hombre le explicó que no se detuvo porque su esposa estaba embarazada.

Las autoridades ya cuentan con el número de la patente y trabajan en la identificación del conductor para determinar responsabilidades en el siniestro.