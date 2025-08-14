Mataron a un hombre en Cutral Co: investigan las circunstancias

Estamañana se produjo un hecho violento en un sector del barrio Belgrano -ex450 Viviendas- de Cutral Co y como consecuencia un joven de unos 28 años, fue asesinado.

Si bien en un primer momento se había dicho que era un disparo, con el avance de la investigación se pudo esatablecer que fue apuñalado.

El hecho se produjo en un pasillo de un sector que da hacia la calle San Luis, alrededor de las 7:30. El cuerpo del joven estaba tendido en el suelo de ese pasillo.

En el lugar hay un amplio operativo policial y la Fiscalía Única está en el sector para avanzar con la investigación que permita esclarecer el hecho.

El fiscal jefe Gastón Liotard, en diálogo con este medio, confirmó la muerte y la investigación por homicidio y el hecho ocurrió durante la madrugada.

En el lugar investiga la fiscal Mayra Febrer, junto a la policía de Investigaciones, Criminalística y personal de la comisaría 15 y del Comando Radioeléctrico.