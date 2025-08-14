Invitan a taller sobre problemáticas ambientales para docentes en Cutral Co

El Instituto de Formación Docente N°1 de Cutral Co lanzó una nueva propuesta de extensión destinada a docentes que se desempeñan en escuelas primarias de la región. Se trata del taller “Las Problemáticas Ambientales en el Documento Curricular de Tercer Ciclo de la Escuela Primaria Neuquina”, que será dictado por la profesora Bibiana Gallego.

La actividad se realizará en modalidad semipresencial, con dos encuentros presenciales en las instalaciones del IFD N°1. El taller iniciará el jueves 21 de agosto, en el horario de 13:50 a 16:50 h.

Está dirigido a docentes egresados en los últimos cinco años del Instituto y que actualmente trabajen en escuelas de Cutral Co y Plaza Huincul. Los participantes recibirán 15 horas cátedra al finalizar el curso.

Las inscripciones están abiertas a través del siguiente enlace: https://forms.gle/LFnJffbBcxKVm7Mz6.

Esta propuesta se suma a las iniciativas del IFD N°1 para fortalecer la formación docente y promover la integración de temáticas ambientales en la educación primaria.