Inició el segundo ingreso de aspirantes a agentes penitenciarios y de seguridad en la comarca

Esta mañana, las instalaciones de la División Capacitación Penitenciaria y del Centro de Formación y Capacitación de Cutral Co recibieron a una nueva camada de aspirantes a agentes penitenciarios y de seguridad.

Los participantes comenzaron un exigente proceso de instrucción que combina clases teóricas, entrenamientos físicos y prácticas operativas, con el objetivo de formarlos de manera integral para los desafíos de la labor diaria en el ámbito de la seguridad y el servicio penitenciario.

El programa de capacitación incluye materias académicas y normativas, así como entrenamientos en terreno, buscando formar profesionales con la disciplina, los conocimientos y las habilidades necesarias para responder a las demandas de la comunidad.