Este es el pronóstico para el jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó para hoy una jornada con descenso de temperatura.

La máxima se indica a 12° Centígrados y la mínima de 1° bajo cero. El viento se presentará del noreste a 37 kilómetros con ráfagas de 49 durante el día; para la noche, rotará al este a 35 kilómetros con ráfagas de 47.

El cielo estará cubierto durante el día y para la noche parcialmente nublado.

El viernes habrá un ascenso de la temperatura: 10° la mínima y la máxima de 13° Centígrados. El cielo estará cubierto durante todo el día.