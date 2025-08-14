Docentes de Cutral Co se capacitaron en RCP y primeros auxilios

El hospital zonal Cutral Co Plaza Huincul continúa impulsando acciones de formación en la comunidad. Durante los últimos días, personal del hospital realizó capacitaciones sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios dirigidas a docentes de distintas instituciones educativas de la zona.

Las actividades se desarrollaron en el jardín de infantes N°5 de Cutral Co, donde participaron seños de ambos turnos, y en la escuela N°269 de Filli Dei, con el objetivo de brindar herramientas prácticas que contribuyan a la atención inmediata en situaciones de emergencia.

El equipo estuvo a cargo de las licenciadas y licenciado en enfermería Ivana Barros, Ronald Navarrete, Eliana Bascuñán y Florencia Negro, quienes destacaron la importancia de capacitar a los docentes para responder de manera rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.