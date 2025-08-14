Docentes de Cutral Co se capacitaron en RCP y primeros auxilios

En el jardín 5 y en la escuela 269 de Filli Dei

El hospital zonal Cutral Co Plaza Huincul continúa impulsando acciones de formación en la comunidad. Durante los últimos días, personal del hospital realizó capacitaciones sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios dirigidas a docentes de distintas instituciones educativas de la zona.

Las actividades se desarrollaron en el jardín de infantes N°5 de Cutral Co, donde participaron seños de ambos turnos, y en la escuela N°269 de Filli Dei, con el objetivo de brindar herramientas prácticas que contribuyan a la atención inmediata en situaciones de emergencia.

El equipo estuvo a cargo de las licenciadas y licenciado en enfermería Ivana Barros, Ronald Navarrete, Eliana Bascuñán y Florencia Negro, quienes destacaron la importancia de capacitar a los docentes para responder de manera rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.