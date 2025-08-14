Cutral Co será sede de la 2° Copa Iñaki Basiloff de natación adaptada

Cutral Co se prepara para recibir la segunda edición de la Copa Iñaki Basiloff de Natación Adaptada, una competencia destinada a promover la inclusión y el acceso al deporte para personas con discapacidad a partir de los 12 años.

La jornada se desarrollará el sábado 23 de agosto en el Natatorio Municipal, ubicado en Gobernador Elordi 43, en dos turnos: de 9 a 12 horas y de 15 a 17:30 horas.

El evento lleva el nombre del destacado nadador neuquino Iñaki Basiloff, medallista paralímpico y referente del deporte adaptado, cuyo ejemplo de esfuerzo y superación inspira a nuevas generaciones de atletas.

Organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, y con el respaldo de la Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, la competencia busca generar espacios deportivos accesibles y competitivos que fortalezcan la integración comunitaria.

Los interesados en participar pueden inscribirse de manera online a través del siguiente enlace: https://forms.gle/m8KjgXg55icAYGMs5