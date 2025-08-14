Cutral Co será sede de la 2° Copa Iñaki Basiloff de natación adaptada

Los interesados en participar pueden inscribirse de manera online

Cutral Co se prepara para recibir la segunda edición de la Copa Iñaki Basiloff de Natación Adaptada, una competencia destinada a promover la inclusión y el acceso al deporte para personas con discapacidad a partir de los 12 años.

La jornada se desarrollará el sábado 23 de agosto en el Natatorio Municipal, ubicado en Gobernador Elordi 43, en dos turnos: de 9 a 12 horas y de 15 a 17:30 horas.

El evento lleva el nombre del destacado nadador neuquino Iñaki Basiloff, medallista paralímpico y referente del deporte adaptado, cuyo ejemplo de esfuerzo y superación inspira a nuevas generaciones de atletas.

Organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, y con el respaldo de la Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, la competencia busca generar espacios deportivos accesibles y competitivos que fortalezcan la integración comunitaria.

Los interesados en participar pueden inscribirse de manera online a través del siguiente enlace: https://forms.gle/m8KjgXg55icAYGMs5