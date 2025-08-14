Cutral Co presentó su plan de desagües para la zona centro

En la jornada de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se mostró el plan para desagües en la zona centro de la ciudad de Cutral Co.

Se trata de la continuación de la obra pluvioaluvional que había comenzado desde nación pero que había quedado sin finalizar. Desde el municipio de Cutral Co se llamará a licitación pública nacional para realizar el resto de la obra.

El ingeniero Henri Torrico brindó detalles de la obra “Se va a realizar en una sola etapa, con una duración de 330 días corridos y con un costo de $4.311.199.213,72” “Se hizo un replanteo de la obra original, teniendo como objetivo tener una solución lo más parecida posible al proyecto original”

Por su parte, el intendente de la ciudad Ramón Rioseco expresó lo siguiente: “Vamos a financiar la obra con recursos propios, con el superávit fiscal que tenemos. El objetivo es que terminemos de una vez por todas el problema que tenemos con la calle salta”.