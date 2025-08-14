Cutral Co: le disparó a su suegra y golpeó a un policía; le dictaron prisión domiciliaria

En Cutral Co, un hombre identificado como M.S.B. fue acusado por dos hechos de violencia ocurridos el mismo día y que tuvieron como víctimas a su suegra y a un efectivo policial. La fiscal del caso, Mayra Febrer, solicitó prisión domiciliaria por un mes, medida que fue avalada por la jueza de garantías, Vanessa Macedo Font.

El primer episodio se registró el 12 de agosto de 2025, cerca de las 18:00, en la vivienda de la madre de la pareja del acusado. Además del imputado, en el lugar se encontraban su pareja, la dueña de casa y su pareja. En medio de una discusión, la mujer le pidió al hombre que se retirara. De acuerdo con la acusación, M.S.B. extrajo un arma de fuego y le disparó, provocándole lesiones leves en ambos tobillos. La víctima fue trasladada al hospital local.

El segundo hecho ocurrió ese mismo día, cerca de las 22:00, mientras el acusado permanecía detenido en la Comisaría N° 15 por el caso anterior. Según la investigación, M.S.B. solicitó ir al baño y, mientras se dirigía por un pasillo de la alcaidía, agredió de forma sorpresiva y violenta a un efectivo policial que lo custodiaba, propinándole un golpe de puño en el pómulo izquierdo que le ocasionó lesiones leves.

La fiscalía le imputó los delitos de abuso de armas y lesiones leves agravadas por la calidad de funcionario policial de la víctima, en carácter de autor. Además, solicitó la prisión domiciliaria con rondines policiales ante el peligro de entorpecimiento de la investigación y el riesgo para la integridad de las víctimas.

La jueza de garantías avaló la formulación de cargos y la medida de coerción, fijando un plazo de dos meses para la investigación penal preparatoria.