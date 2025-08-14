Aprenden y hacen: así trabajaron alumnos del CFP 4 de Huincul

El lunes se realizó un importante encuentro de refentes de escuelas organizado por el Consejo Provincial de Neuquén en el Centro Cultural José Rioseco, en Cutral Co.

Para la ocasión, debía prestarse el servicio de catering para todos los asistentes al encuentro y el servicio lo realizaron alumnos, alumnos y profesoras del área de Gastronomía.

Como parte el proceso educativo enfrentaron este importante desafío, y entonces los conocimiento no quedaron en la teoría sino que la práctica fue maestra.

Los alumnos, alumnas, y docentes del área trabajan en los cursos de Maestro Pizzero y elaborador de chacinados y ahumados.

Como había que ofrecer opciones, se preparó empanadas para el menú vegetariano y perniles para el resto de los asistentes. Los profesores son Zamir Zeran y Avila Belen.