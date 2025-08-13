“Vaca Muerta se convirtió en el eje sustancial para sostener a la Argentina”, dijo el intendente Ramón Rioseco

Se inauguró oficialmente hoy el congreso nacional “Próxima Generación UTN: Energía y Futuro en Vaca Muerta”. El acto oficial, estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco, junto al rector de UTN, Rubén Soro y el decano de la UTN -FRN- Pablo Liscovsky.

“Estoy convencido que no tenemos un desafío político, tenemos que entender que es un desafío´generacional y ahí entran ustedes porque cuando se reciban (por los estudiantes de ingeniería) trabajarán durante toda su vida personal en la industria de gas y petróleo”, dijo el gobernador Figueroa.

Figueroa refirió el origen de la actividad hidrocarburífera en Neuquén desde que fue territorio hasta la actualidad. Describió cómo el estado neuquino respalda a la educación con el plan de becas Gregorio Álvarez, y el aporte que realizan las empresas de la industria. Aunque se quejó de que algunas no acceden. En especial, las de servicios petroleros.

Describió que Neuquén construye nueve escuelas técnicas y las obras de infraestructura.

A su turno, el intendente Rioseco subrayó el rol estratégico de la región: “Vaca Muerta se convirtió en el eje sustancial para sostener a la Argentina”. Agregó que “Neuquén tiene un papel protagónico, y eso nos compromete a brindar a los jóvenes la infraestructura y el entorno académico necesario para su desarrollo”.

Finalmente, refirió que “el futuro lo construyen los estudiantes, y debemos trabajar en conjunto con la universidad pública para proyectarlo colectivamente”.

El rector de la UTN, Rubén Soro agradeció la participación tanto de la industria como de las y los estudiantes y destacó la defensa de la educación pública. “Hemos pasado momentos muy difíciles en nuestra universidad, pero tenemos espíritu de resistencia y de resiliencia, fundamentalmente nuestros estudiantes, docentes, no docentes, graduados, que nos apoyan en la diaria”, apuntó Soro.

“Hay que seguir luchando y teniendo el compromiso y voluntad que nuestros claustros tienen para sostener la universidad pública”, concluyó y felicitó por los 40 años de la FRN.

La comitiva de autoridades que incluyó al intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza visitó a todos los stands que montaron las empresas de diferentes actividades. También estuvo la cooperativa Copelco.

La actividad sigue por la tarde y continuará el jueves en el Centro Cultural de Cutral Co.