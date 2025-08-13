Senillosa: Decomisan más de 890 kilos de carne vacuna en un operativo sanitario

En un operativo conjunto desarrollado en el Puesto N° 2 – Destacamento Báscula de Senillosa, sobre la Ruta Nacional 22, las autoridades incautaron aproximadamente 890 kilos de carne vacuna que eran transportados sin cumplir con la normativa sanitaria vigente.

La acción fue coordinada por el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa) junto a la División Tránsito Rural y la Policía Turística de Plottier–Senillosa. Durante la inspección se detectó que la carga no contaba con la documentación sanitaria correspondiente ni con la habilitación para el transporte de sustancias alimenticias.

Además, el vehículo utilizado carecía de equipo de refrigeración, condición indispensable para la correcta conservación de productos cárnicos. Por tal motivo, la mercadería quedó intervenida y fue trasladada a las cámaras de frío del Cippa, donde permanecerá bajo resguardo y control sanitario.

El procedimiento finalizó con el traslado del vehículo y la carga hacia la sede central del organismo, en la ciudad de Neuquén, escoltados por personal policial.

El gerente general del Cippa, Andrés Piotti López, subrayó la importancia de estos controles: “Cada operativo es clave para garantizar que los alimentos que circulan por la provincia sean seguros para la población. Este decomiso se suma a las acciones que venimos realizando con el compromiso de preservar la salud pública”.

Desde el organismo recordaron que la fiscalización permanente en rutas y puntos estratégicos busca proteger la salud de la población y asegurar el cumplimiento de las normativas en materia de inocuidad alimentaria.