Se realiza una nueva campaña de donación de sangre en Cutral Co

El Centro Asociado para el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Médula Ósea realizará una colecta de sangre el próximo jueves 14 de agosto en la sede ubicada en barrio Aeroparque, Córdoba 1090. La jornada de donación se llevará a cabo de 8 a 11 de la mañana y estará coordinada por el Servicio de Hemoterapia del hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul.

La iniciativa invita a la comunidad a sumarse a esta acción solidaria, fundamental para atender las necesidades de pacientes que requieren transfusiones. Los interesados en donar deberán solicitar turno con anticipación, comunicándose vía WhatsApp o teléfono al número 299 5316191.

La campaña busca no solo recolectar sangre, sino también promover la inscripción de nuevos donantes voluntarios de médula ósea, contribuyendo así a ampliar el registro nacional y facilitar tratamientos que pueden salvar vidas.