Red Solidaria de Plaza Huincul y Cutral Co pide donaciones para el Día de las Infancias

La Red Solidaria de la región lanzó un llamado a la comunidad para recolectar donaciones con el objetivo de celebrar el Día de las Infancias en Monte Hermoso, el próximo 24 de agosto.

Los organizadores solicitan la colaboración de vecinos y comercios a través de la entrega de golosinas, jugos, galletitas, facturas, snacks y juguetes, que serán destinados a los niños y niñas de la localidad.

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa solidaria pueden comunicarse al 2994-570139 para coordinar la entrega de los aportes.