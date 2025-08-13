Qué dice el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

El miércoles se anuncia una jornada con cielo cubierto y una baja de la temperatura.

La mínima estimada para hoy llegará a la noche con 6° y la máxima será durante el día de tan solo 9° Centígrados.

En cuanto al viento se ubicará del sector noereste a 21 kilómetros con ráfagas de 27 a lo largo del día y para la noche se mantendrá del mismo sector con una velocidad constante de 26 y ráfagas de 43.

E cielo estará cubierto durante todo el día. Para el jueves, la temperatura mínima será de – 1° Centígrado y la máima de 12°.