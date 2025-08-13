Plaza Huincul: concejales proponen que se cobre un canon a la empresa distribuidora de gas

El Deliberante de Plaza Huincul aprobó una comunicación hacia el intendente Claudio Larraza para que disponga los medios necesarios y le solicite a la empresa Camuzzi Gas del Sur, el canon locativo.

Esto por el uso exclusivo de las redes de gas propiedad de la municipalidad de Plaza Huincul. Los concejales sugirieron que con lo recaudado se subsidie el precio de gas a los ecinos aplicándose particularmente al concepto de transporte y distribución a distinto tipo de tarifas: residencial, general, comercial u otras.

El proyecto que presentó el concejal Sebastián Ávila (MID) fue tratado sobre tablas y aprobada por unanimidad.

En la comunicación se mencionó cada una de las normas aprobadas donde se declaró de utilidad pública las obras que hizo el municipio para la instalación de las redes de gas. Se detalló el costo de todos esos trabajos y la cantidad de metros.

Al momento de la votación la comunicación salió aprobada por unanimidad. Asistieron todos los ediles: seis presenciales y una virtual.