Plaza Huincul: comienza curso gratuito de Operador de Planta de Gas

Plaza Huincul, en conjunto con Emplea Neuquén, anunció el inicio de un curso gratuito de Operador de Planta de Gas, destinado a técnicos interesados en capacitarse en una de las áreas más demandadas del sector energético.

La formación, avalada por el Consejo Provincial de Educación, está dirigida a quienes deseen desarrollar habilidades específicas para trabajar en plantas de gas y acceder a nuevas oportunidades laborales.

El curso comenzará el 14 de agosto y se dictará los días jueves y viernes, de 16:30 a 22:00 horas. Los interesados pueden inscribirse únicamente a través de WhatsApp al 2995351518, y se aclara que los cupos son limitados.