Plaza Huincul: comienza curso gratuito de Operador de Planta de Gas

Destinado a técnicos interesados en capacitarse en una de las áreas más demandadas del sector energético.

Plaza Huincul, en conjunto con Emplea Neuquén, anunció el inicio de un curso gratuito de Operador de Planta de Gas, destinado a técnicos interesados en capacitarse en una de las áreas más demandadas del sector energético.

La formación, avalada por el Consejo Provincial de Educación, está dirigida a quienes deseen desarrollar habilidades específicas para trabajar en plantas de gas y acceder a nuevas oportunidades laborales.

El curso comenzará el 14 de agosto y se dictará los días jueves y viernes, de 16:30 a 22:00 horas. Los interesados pueden inscribirse únicamente a través de WhatsApp al 2995351518, y se aclara que los cupos son limitados.