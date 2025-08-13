La UTN Neuquén celebró 40 años de educación y desarrollo en la región

La Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional del Neuquén (UTN) conmemoró su 40° aniversario con un acto celebrado en la sede central de la institución, que contó con la presencia de autoridades municipales, universitarias, docentes, estudiantes y vecinos.

El intendente Ramón Rioseco destacó la relevancia de la universidad en el desarrollo de la región y su papel en garantizar el acceso a la educación superior: “Hace 40 años, esta universidad era un sueño en un país que necesitaba transformarse. La educación es la herramienta fundamental para que el hijo de un trabajador pueda acceder a nuevas oportunidades. Estudiar es el camino para cambiar la realidad”, señaló durante su discurso.

El evento finalizó con el descubrimiento de una placa conmemorativa, en un acto que contó además con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, y del jefe de Gabinete y Gobierno, Ing. Walter Mardones.

La UTN Neuquén, creada en 1985 gracias al impulso de la comunidad y al compromiso político y social, se consolida como un motor de oportunidades y desarrollo para toda la región, subrayaron desde la Municipalidad de Cutral Co.