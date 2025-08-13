Hombre disparó a su suegra en el barrio San Martín de Cutral Co

La mujer tiene dos disparos y salvó su vida de milagro porque le habrían disparado con una pistola 9mm que fue secuestrada en el lugar.

Las circunstancias no están claras, el hombre fue demorado en el mismo lugar y la víctima decidió no presentar denuncia por la situación.

Igualmente hay una investigación en curso, a cargo de la fiscalía única de Cutral Co. Solamente en delitos de instancia privada (como los abusos o las violaciones) la víctima decide si se investiga o no. Pero en los demás casos, la policía y la fiscalía puede intervenir aún sin denuncia, para establecer si hubo o no delito.

Según informó la policía, las heridas de la mujer fueron en la pantorrilla y otra en el empeine izquierdo, ambas con orificio de ingreso sin salida.

Cuando llegó la ambulancia, fue trasladada al hospital zonal de Cutral Co donde fue asistida. El hombre quedó detenido preventivamente.