Habrá corte de energía en Plaza Huincul

Copelco informó que, debido a tareas de mantenimiento en la línea de media tensión, se realizará un corte programado del suministro eléctrico el próximo jueves 14 de agosto, en el horario de 9:00 a 12:00 horas.

El servicio se verá afectado en los siguientes sectores: el barrio Suyai, en su totalidad, y el barrio Soufal, comprendido entre Avenida San Martín y el canal colector, así como entre calle Las Lajas y calle Río Negro.

Asimismo, algunos usuarios singulares también experimentarán la suspensión, entre ellos la Escuela N°22, Cablevisión Amplificadores, Huin-Co y el Comando Radioeléctrico.

Se recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el corte, y advirtieron que las tareas podrían modificarse por condiciones climáticas.