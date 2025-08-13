Frente Fuerza Patria define sus candidatos en Neuquén

Esta tarde se reunirán los principales referentes de cada partido que integra el frente para definir quiénes serán los candidatos a senadores y diputados.

Todavía no se sabe quiénes son los nombres propuestos, aunque desde el PJ hay presión para que sea Ramón Rioseco pero el intendente de Cutral Co descartó esa posibilidad. Y otra candidata firme es Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue, pero su aceptación dependería de que la acompañe Rioseco y eso no va a pasar, al menos en lo preliminar.

Entonces no hay nada definido aún, la lista quedará definida en el debate de esta tarde.

Este medio pudo confirmar que Ramón Rioseco viajaba hacia la capital neuquina para representar al Frente y la Participación Neuquina aunque en la formalidad, estará la presidenta del partido, Teresa Rioseco.

Por el PJ estará María Elena Paladino y Oscar Parrilli, en la misma condición, una como presidenta, el otro como referente.

Y también se presentará Jesús Escobar por Libres del Sur y Juan Celli por el Partido Solidario.