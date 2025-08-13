El hospital de Cutral Co y Plaza Huincul ofrece test rápidos de VIH y ETS

El Centro de Prevención Combinada de VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul continúa brindando atención y orientación sobre salud sexual a la comunidad.

Los jueves, de 14:00 a 16:00 horas, los interesados pueden acercarse al hospital para recibir consejería especializada y realizarse test rápidos de VIH y sífilis, de manera gratuita y confidencial.

La atención se realiza tanto por demanda espontánea como mediante turnos que se gestionan a través de la aplicación del hospital.