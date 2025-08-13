El CPEM 20 volvería a clases el lunes, si funcionan 10 cámaras de seguridad dentro de la institución

Tras semanas sin resolver el conflicto generado por los hechos de inseguridad en el establecimiento, el CPEM 20 finalmente consiguió una reunión con la ministra Soledad Martínez.

En la sede de Supervisión de la ciudad de Cutral Co, Martínez, junto a la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, y parte del equipo de educación mantuvieron un encuentro con Nicolás San Martín y Paola Trecanao, director y vicedirectora respectivamente del CPEM N° 20 y la supervisora, Laura Paneblanco, entre otras autoridades.

Sobre el centro de educación secundaria conversaron respecto a la instalación de 10 cámaras de seguridad, solicitadas por la institución, que quedarán en funcionamiento a partir del lunes, para retomar el dictado de clases.

Por otro lado, pusieron en común necesidades históricas del establecimiento vinculadas a la factibilidad de contar con un Salón de Usos Múltiples, poder avanzar con su proyecto de arquitectura y su inclusión en el presupuesto; también sobre el cerramiento a través de un paredón del predio educativo, con ejecución a cargo del ministerio.