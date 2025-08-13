Comenzó el congreso “Próxima Generación UTN” con fuerte presencia empresarial

Las principales operadoras de la industria se sumaron al evento que organizó la Universidad Tecnológica Nacional para que el criterio de formación y del trabajo sea el mismo.

Desde temprano, en el Centro Cultural José Rioseco comenzó la acreditación de estudiantes universitarios de todo el país que accedieron a los stands de las principales empresas como YPF, Tecpetrol, Vista y Pampa Energía entre otras.

Este espacio se pensó para “fortalecer el vínculo entre la universidad, el sector productivo y las empresas líderes de la industria del petróleo y el gas”.

El evento reunirá a estudiantes de ingeniería de las 30 facultades regionales de la UTN, docentes, jóvenes profesionales, especialistas del sector energético y representantes de empresas operadoras y de servicios. El eje central será la formación, la innovación tecnológica y la articulación entre el mundo académico y la industria.

Temáticas principales

-Extracción no convencional: diferencias con métodos tradicionales, desafíos técnicos y relevancia actual.

-Vaca Muerta: contexto histórico, evolución, desafíos y oportunidades de desarrollo.

-Innovación tecnológica: aplicación de inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas y digitalización de procesos.

-Formación profesional: actualización de planes de estudio, mentorías, experiencias prácticas y estrategias de inserción laboral.

-Seguridad y sostenibilidad: gestión ambiental, transición energética y responsabilidad social en la producción.