Amalur participará del Torneo Internacional de Voley en Mar del Plata

El equipo de la comarca petrolera fue invitado a participar del torneo y buscan la colaboración de todos para costear los gastos de transporte e inscripción de cada jugadora. Participan en las categorías sub 14 y 16.

La inscripción tiene un costo de $250.000 por jugadora y solo se puede abonar por transferencia o efectivo. El transporte es otro de los gastos importantes que tiene el equipo, pero están gestionando para conseguirlo.

Todos los que deseen colaborar con las jugadoras, pueden enviar su colaboración al siguiente alias monica.264.abrigo.mp o comunicándose con el entrenador al celular 299-5807503.