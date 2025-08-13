A más de un año de su desaparición, la familia de Luciana Muñoz busca nacionalizar la causa

A 398 días de la desaparición de Luciana Muñoz en la ciudad de Neuquén, su familia y la Asamblea por Luciana lanzaron una campaña para que el caso cobre relevancia nacional y se amplíe la búsqueda de su paradero.

El objetivo es que su nombre y su foto circulen en todo el país, y que se activen controles en aeropuertos, pasos fronterizos y otros puntos estratégicos, aplicando el Protocolo de Palermo, utilizado en casos de trata de personas.

“Queremos que se sepa que en la provincia de Vaca Muerta hay una joven desaparecida hace más de un año”, señaló Paula, integrante de la Asamblea, organización que se formó ante la falta de respuestas por parte del gobierno provincial.

La familia denuncia que la investigación ha sido insuficiente, que la carátula de “búsqueda de paradero” limita la causa y que el gobierno provincial y el Poder Judicial responsabilizan a la víctima y no a los responsables del hecho.

Viaje a Buenos Aires para visibilizar la causa

La Asamblea tiene previsto un viaje a Buenos Aires los días 27, 28 y 29 de agosto, con el fin de visibilizar la desaparición de Luciana en distintos espacios: reuniones con Martha Pelloni, fundadora de la Red de Infancias Robadas; encuentros con diputadas del Frente de Izquierda; y visitas a sindicatos y organizaciones sociales.

Para financiar el viaje, solicitan aportaciones económicas al alias MARIPILLAN.NX, a nombre de la abuela de Luciana, y el envío de comprobantes al 2996210941. También se puede colaborar en la difusión y organización de la agenda.

Antes de partir, realizarán una conferencia de prensa en Neuquén para exigir la incorporación del perito Enrique Prueger a la investigación y el reemplazo del fiscal Andrés Azar, cuestionado por “múltiples demoras y omisiones”.

“A Luciana nadie la busca como corresponde. No vamos a dejar de exigir verdad y justicia hasta que vuelva a casa”, afirmaron desde la Asamblea por Luciana.