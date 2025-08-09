¿Tenés plan para este sábado? Se presenta Sanampay se presenta en Plaza Huincul

Este recital será junto al Esamble Vocal Huincul, con el que vienen trabajando hace mucho tiempo. Según anunció a este medio Naldo Labrín presentarán canciones propias y de artistas como Zitarrosa, Violeta Parra, Silvio Rodríguez entre otros.
La propuesta de Sanampay es conocida por su amplia trayectoria nacida en México durante el exilio de Labrín por la dictadura en Argentina.
“La presentación en Plaza Huincul es parte de una gira que termina en noviembre e incluye Centenario, Neuquén, Cipolletti, Roca y Santa Rosa”, contó Labrín.
En la presentación habrá canciones con voz solista y también con coro. Además de un amplio repertorio instrumental.
El evento será hoy sábado 9 de agosto a las 20 h. en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, barrio Uno. Es una propuesta abierta al público, con entrada libre y gratuita.