Robaron un vehículo Cronos y lo buscan en Cutral Co

El vehículo fue robado en el barrio Aeroparque, en la calle Calfucurá durante la madrugada de ayer viernes 8 de agosto.

Los propietarios del vehículo pidieron a la comunidad difundir la imagen del auto y además aportar cualquier dato que pudiera dar con su paradero.

Se trata de un Fiat Cronos, color negro, patente AE657RE.

La comisaría 14 además emitió la búsqueda del vehículo. Se puede brindar información en el 101, en la patrullas barriales, por la aplicación Neuquén Te Cuida y directamente en la comisaría al 4960368 (teléfono fijo) mientras que los dueños difundieron el teléfono 2994843037 para brindar información.