Recuerdan que todos los dispositivos de atención a la violencia funcionan en Rincón de los Sauces

En los últimos días se debatió sobre el funcionamiento del sistema de atención por la difusión de un caso que tomó mayor relevancia pública, principalmente en redes sociales.

Por ello se recordó que en Rincón de los Sauces, las personas víctimas de violencia, ya sea familiar o de género, pueden acudir a diferentes espacios.

Oficina de violencia ubicada en Mendoza 273 de Rincón de los Sauces, puerta negra al fondo, que trabaja de lunes a viernes de 8 a 14 de forma personal o telefónica al 2994201320

También por estos medios de contacto

Línea 148,

Comisaría CENAF 5 teléfono 2994021954

Comisaría 35 teléfono 2994023567

Aplicación Neuquén te cuida

Respecto del caso que involucra a Glenda Hanson, una productora local que hizo pública su situación familiar, desde el Ministerio de Derechos Humanos y Mujeres se aclaró que se ofreció asesoramiento jurídico gratuito y desde los diferentes organismos judiciales y asistenciales se le ofreció acceso a atención terapéutica y permanencia en un refugio para mujeres en situación de violencia.