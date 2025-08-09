Petrolero será escenario de una nueva jornada de básquet de la liga “Del Limay”

Desde temprano comenzó la serie de partidos, seis en total, que podrá disfrutar el público que se acerque hasta el club Petrolero, con sede en avenida San Martín.

La fecha comenzó a las 10 h con el duelo entre Chocón y Picún Leufú, seguido a las 12 h por el enfrentamiento entre CUBA y Piedra del Águila.

A las 14 h, el plato fuerte para los locales: Cutral Có recibirá a Santo Tomás, buscando sumar en casa con el aliento de su gente. La acción continuará a las 16 h con CUBA vs Chocón, y a las 18 h será el turno de Santo Tomás frente a Picún Leufú.

La jornada cerrará a las 20 h, cuando Cutral Có se enfrente a Piedra del Águila, en lo que promete ser un partido vibrante para culminar la fecha.

El entrenador de Cutral Co Basket, José Gutiérrez, destacó la importancia de jugar de local porque “para nosotros es una motivación enorme estar en casa. La gente nos empuja y eso se nota en la cancha. Queremos que el público disfrute y que vea un equipo que deja todo en cada pelota”.

Sobre los rivales de la jornada, Gutiérrez señaló “sabemos que Santo Tomás y Piedra del Águila son equipos duros, con jugadores rápidos. Vamos a tener que estar concentrados, pero confiamos en nuestro trabajo de la semana y en el compromiso de los muchachos”.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a acercarse al gimnasio de Petrolero y acompañar a los equipos. La entrada será libre y gratuita, y se espera un gran marco de público para alentar a los jugadores locales.