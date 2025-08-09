La hermana de Pablo Mieres pide ayuda para viajar a La Plata y seguir el caso de homicidio

Como se informara, Pablo Mieres, un vecino de Cutral Co que se había mudado a La Plata, fue asesinado y ahora se investiga en qué circunstancias.

Luna Mieres, su hermana, se comunicó con Cutral Co al Instante para contar que está recaudando dinero para seguir llevando la causa adelante.

“Debemos, con mi familia, pagar abogados y además pagar los costos de los viajes para seguir la causa”, explicó.

El alias para colaborar es JUSTICIAPORPABLI (ojo que es Pabli y no Pablo) y tiene que estar a nombre de Luna Agustina Mieres, que es su hermana. Desde ya se agradece la colaboración