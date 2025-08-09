Instalaron puestos de control de velocidad en ruta 7, la máxima es de 80 km/h

Debido a la sucesión de accidentes fatales en la ruta provincial 7 entre Centenario y Añelo, el gobierno provincial decidió instalar cinco puestos de control de velocidad máxima.

Comenzarán en San Patricio del Chañar y podrán ser cinco o seis controles. El funcionamiento de estos puestos estaba previsto para las primeras horas de este sábado 9 de agosto por lo que estarían ya instalados.

Se instalaron radares para controlar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Las multas por exceder ese límite de velocidad comienza en 6 millones y no lo pagarán las empresas sino los choferes.

Uno de los puestos estará en la zona urbana de San Patricio del Chañar y otro en la zona urbana de Añelo. El resto distribuidos a lo largo de la ruta con intervalos de 10 kilómetros.

Además regirá una restricción para el tránsito de camiones en los horarios de ingreso y egreso de personal de yacimientos petroleros cercanos. Según informó la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, la reducción de la velocidad implicará solo 9 minutos más de tránsito de ese sector.

En conclusión, los camiones deben organizarse para no transitar entre las 6 y 10 de la mañana, y entre las 11 y las 21 mientras que todos los conductores deberán transitar a 80 kilómetros por hora como máximo.

Esta medida se toma para evitar más accidentes frontales por maniobras de sobrepaso a exceso de velocidad que han generado múltiples muertes en la zona.

Habrá radares pero los puestos estarán instalados solamente en los momentos de mayor peligrosidad