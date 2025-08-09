Cutral Co: dos varones derivados a la guardia luego de un choque entre motos

Esta noche se produjo un incidente vial en la calle Angeleri casi Misiones, en el barrio Ruca Quimey de Cutral Co. Participaron cuatro jóvenes, que se desplazaban en dos motocicletas.

La ambulancia trasladó a dos de ellos hasta la guardia del hospital local para establecer qué tipo de lesiones sufrieron.

En principio, lo que se pudo reconstruir es que dos motocicletas – una de 150 y la otra de 125 centímetros cúbicos- en la que iban dos varones en cada una, se desplazaba por Angeleri en el mismo sentido de circulación.

Por alguna circunstancia, la moto que venía detrás rozó o chocó a la que iba por delante y una de ellas, a su paso rozó el lateral derecho de un Volskwagen Voyage que permanecía estacionado en la mano norte de Angeleri.

Al llegar a la esquina la moto de mayor cilindrada quedó tirada a la altura de Misiones. Hasta el lugar arribó la ambulancia que trasladó a los cuatro jóvenes hasta el hospital.

Luego arribó el personal de bomberos voluntarios y los efectivos de la división Tránsito de Plaza Huincul que realizaron el secuestro de las dos motocicletas hasta definir qué tipo de heridas tuvieron.

El hecho ocurrió a una cuadra de la plaza de la Energía, donde es habitual que se reunan motociclistas.