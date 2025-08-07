Sostienen que Uber no está habilitado en Cutral Co

Se realizó una reunión clave entre referentes de distintas bases de taxis y remises de Cutral Co con el objetivo de avanzar en una reorganización del sistema de transporte urbano.

A la vez se manifestaron en contra del funcionamiento ilegal de plataformas digitales como Uber.

Uno de los temas centrales fue el envío de un nuevo proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, que busca reorganizar y modernizar el servicio de transporte local.

Entre los cambios previstos, se establece que los remises pasarán a denominarse taxis, con el fin de unificar criterios y fortalecer el control sobre los servicios habilitados.

En ese sentido, el secretario de Control Urbano, Omar Marifil, señaló que “El ingreso de personas que trabajan con otras plataformas es ilegal. No tributan ni cuentan con ningún tipo de control, a diferencia de los taxis y remises que están regulados por la ordenanza municipal N.º 2090, pagan impuestos y cumplen con todas las normativas vigentes. Hay un proyecto de ordenanza que ya fue enviado al Concejo Deliberante y se tratará en los próximos días. La idea es que salga lo más rápido posible”.

Por su parte, Gastón Aravena, representante de RadioTaxi Libre, expresó: “Estamos reunidos los referentes de las bases de Cutral Co para impedir que los vehículos que trabajan mediante plataformas como Uber operen en la ciudad. Nosotros contamos con licencias, vehículos habilitados y pagamos impuestos”.

Participaron del encuentro el Secretario de Control Urbano de la Municipalidad de Cutral Co, Omar Marifil; la Directora de Transporte, Jesica Narambuena; y representantes de RadioTaxi Libre, Taxi La Cumbre, Radio Taxi Cutral Co, Full Time y Remisería Avenida.