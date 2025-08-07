Repudiaron el veto a las leyes de aumento a jubilados, discapacidad y moratoria previsional

En sesión extraordinaria, el Deliberante trató y aprobó en mayoría una declaración en la que se repudió el veto que hizo el presidente Javier Milei al incremento del 7 % para jubilados; la prórroga de la moratoria previsional y la de emergencia a personas con discapacidad. Son las leyes 27.791, 27.792 y 27.793.

Entre los fundamentos de la declaración se recordó que, en el decreto del veto, se argumentó que habrá el gasto público cuando millones de compatriotas, consideran una inversión en materia de igualdad reconocmieno y accesibilidad de mejoras.

“En todo el país hubo manifestaciones en contra el veto. Es necesario generar manifestaciones de repudio y que es primordial que escuchen el reclamo social, rechacen el veto y confirmen la vigencia y legalidad de las leyes que aprobaron”, reza la declaración.

La votación fue de cinco a favor y uno en contra. Lo respaldaron el presidente del cuerpo, Jesús San Martín; Elida González; Maximiliano Navarrete; Fabián Godoy y Plinio Rubilar. En contra lo hizo Omar Pérez que ya desde esta sesión figura como integrante de La Libertad Avanza, en vez de Comunidad.

Pérez dijo que no está en contra de las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, no está de acuerdo con el repudio y dio una larga fundamentación. Finalmente, sostuvo que: “siento que acá hay muchos intereses que se juegan para desestabilizar al gobierno (nacional) utilizando a los discapacitados y jubilados”.

Desde el oficialismo dieron sus posturas favorables tanto Godoy como el presidente Jesús San Martín.

“Afectan los derechos adquiridos logrados por la lucha de tanta gente que sufre estas problemáticas y condiciones. No están siendo sensibles, no solo los legisladores sino el presidente Javier Milei”, destacó San Martín. Describió que el recorte que aplicó el gobierno nacional afecta a las personas con discapacidad, también a los jubilados, las universidades, entre otras.

Estuvieron ausentes Jesica Rioseco -adujo razones de salud-, María Elena Paladino y Hugo Deisner quienes justificaron su ausencia por compromisos asumidos con anterioridad.

A pesar de las tres ausencias, la cantidad de ediles presentes permitió hacer la sesión extraordinaria.

La declaración que se trató sobre tablas tuvo el debate entre Pérez, Godoy y San Martín. Los tres expusieron sus razones.