Qué dice el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que este jueves habrá cielo despejado y marcas termométricas bajo cero.

La temperatura máxima para hoy se estima en 12° Centígrados a lo largo del día, para la noche será de 2° bajo cero.

El viento se presentará del sector este a 12 kilómetros con ráfagas de 15 kilómetros, durante el día. Para la noche, rotará al noreste con velocidad y ráfagas de la misma velocidad: 14 kilómetros.

Para el viernes descenderá un grado más la temperatura mínima: – 3° y la máxima de 14° Centígrados.