María Beatriz Greco brindará una capacitación docente en el Festival del Libro y Expo Vocacional

La reconocida psicopedagoga María Beatriz Greco será una de las expositoras destacadas de la tercera edición del Festival del Libro y Expo Vocacional “El mundo en letras”, que se desarrollará del 8 al 10 de agosto en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, en la ciudad de Cutral Co.

La capacitación que ofrecerá lleva por título “Una autoridad que transforma y que habilita: prácticas pedagógicas y formativas”, y se realizará el viernes 8 de agosto a las 19:00 horas, en el marco de las actividades dirigidas a docentes y profesionales de la educación.

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas para repensar el rol de la autoridad en el aula, desde una perspectiva que habilite procesos de enseñanza y aprendizaje significativos, basados en el respeto, la escucha activa y la construcción de vínculos pedagógicos saludables.

El encuentro otorga puntaje docente y forma parte de la agenda de formación continua que acompaña al evento literario y vocacional. Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través del formulario disponible en línea o escaneando el código QR que figura en el flyer oficial.

El Festival del Libro y Expo Vocacional “El mundo en letras” reúne cada año a autores, especialistas, editoriales y comunidades educativas de la región, con el propósito de fomentar la lectura, la orientación vocacional y el desarrollo profesional.