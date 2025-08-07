La policía y el CDI Arco Iris se reunieron para coordinar acciones en el barrio Brentana

Este jueves por la mañana, el personal del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Có-Plaza Huincul participó de una reunión interinstitucional realizada en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Arco Iris, ubicado en el barrio Brentana.

El encuentro, enmarcado en las tareas de prevención y vinculación comunitaria, tuvo como principal objetivo coordinar la participación de las fuerzas de seguridad en el evento “Infancias, Familias y Comunidad”, que se llevará a cabo este viernes en el gimnasio del barrio.

La jornada estará destinada a ofrecer actividades recreativas e interactivas, buscando fortalecer los vínculos entre las instituciones, las familias y los niños del barrio.