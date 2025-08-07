Incorporan nuevas residentes al equipo del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul

Esta semana, el hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul dio la bienvenida a cuatro nuevas residentes que se incorporan al equipo de salud para continuar su formación profesional en la institución. Se trata de las licenciadas en Nutrición Neyen Cabana y Victoria Giménez, y las médicas generales Débora Valdiviezo y Felicitas Gutiérrez.

Las profesionales iniciaron sus residencias en el marco de los programas de formación médica y nutricional que se desarrollan en el hospital, y que permiten a jóvenes egresados y egresadas realizar prácticas supervisadas y especializarse en distintas áreas dentro del sistema público de salud.

En un breve acto realizado en las instalaciones del hospital, autoridades del centro de salud, profesionales y personal administrativo ofrecieron una cálida bienvenida a las nuevas integrantes del equipo.