Hoy empieza el festival del libro y la expovocacional en Cutral Co: llega Sacheri

Comienza la propuesta en el Centro Cultural José Rioseco de Cutral Co. Esta tarde, a las 19, el escritor contemporáneo Eduardo Sacheri viene a presentar su último libro Demasiado Lejos.

La entrada es libre y gratuita. Los horarios son de 10 a 12 y de 14 a 21.

Las actividades que empiezan hoy contemplan la exposición y venta de libros en el auditorio y la serie de charlas y capacitaciones.

El viernes, estará la psicopedagoga María Beatriz Greco. Esta capacitación docente se denomina: “Una autoridad que transforma y que habilita: prácticas pedagógicas y formativas”.

Será a las 19 y otorga puntaje docente. Se pueden inscribir a través del código QR o en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSWtv-sTY3nULXO4L7W6NpoTc4nPfxnIn5Lju5ed93YujF4g/viewform?usp=mail_form_link