Cutral Co: Monte Hermoso se prepara para celebrar el Día del Niño

Este sábado 10 de agosto, Monte Hermoso vivirá una jornada especial dedicada a los más pequeños con motivo del Día del Niño. El evento se desarrollará desde las 13:00 hasta las 18:00 horas en la Chacra “La Soñada”, ubicada en Lizzarondo N.º 28, y promete una tarde repleta de alegría, juegos y sorpresas.
La propuesta está pensada para que niños y niñas disfruten de múltiples actividades recreativas. Entre las opciones habrá juegos, pelotero, contacto con animales de granja, y una variedad de alimentos y dulces como chocolate caliente, golosinas y comida para todos los presentes.