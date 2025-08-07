Cutral Co busca potenciar nuevos productos turísticos para diversificar su oferta

Cutral Co, conocida como la “Capital Provincial de los Monumentos”, avanza en la diversificación y fortalecimiento de su oferta turística, alineándose con la estrategia provincial de Neuquén para posicionarse como un destino competitivo y sostenible.

El Ministerio de Turismo, a través de la dirección de Planificación Turística de la subsecretaría, realizó un relevamiento en la ciudad con el objetivo de impulsar tres productos turísticos clave: el enoturismo, el turismo de reuniones (MICE) y el turismo en motorhome.

Durante la visita, se recorrieron espacios estratégicos para el desarrollo del turismo de reuniones, como la Sala de Dioramas, ubicada en Avenida Carlos H. Rodríguez Nº 236, y el Centro Cultural de Cutral Co, situado en el Parque de la Ciudad, en el acceso oeste. Ambos espacios están preparados para albergar actividades culturales y eventos diversos.

Además, se relevó la bodega local “Viñedos del Viento” para conocer sus servicios y acompañar su incorporación a la oferta enoturística oficial de la provincia, ampliando así las opciones para quienes buscan experiencias relacionadas con la cultura del vino.

El fortalecimiento de estos productos turísticos responde a la intención de poner en valor la oferta actual y el potencial de la región, promoviendo una mayor participación de todos los actores de la cadena de valor turística. Esta estrategia contribuye a diversificar la economía local, mejorar la competitividad y abrir nuevas oportunidades de negocio en mercados actuales y emergentes.

Desde el Ministerio de Turismo destacaron que estas acciones forman parte de un plan provincial que impulsa la articulación entre los sectores público, privado y académico para consolidar productos existentes, desarrollar nuevas propuestas y fomentar un crecimiento equilibrado en cada localidad.